Beetlejuice lips e anti-Botox make-up: truccare le rughe ora è un trend social (Di giovedì 31 ottobre 2024) Negli ultimi mesi, i social media hanno visto l’emergere di un trend inaspettato che ribalta le regole del beauty tradizionale: il trucco delle rughe. Tra le ultime tendenze che stanno spopolando su piattaforme come TikTok e Instagram troviamo i Beetlejuice lips e l’anti-Botox make-up, tecniche di trucco che anziché nascondere i segni dell’età, li enfatizzano in modo creativo. In un mondo dominato dal culto della pelle liscia e dalla ricerca della perfezione, queste nuove mode rappresentano un inno alla naturalezza e all’accettazione del tempo che passa. Diredonna.it - Beetlejuice lips e anti-Botox make-up: truccare le rughe ora è un trend social Leggi tutto 📰 Diredonna.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Negli ultimi mesi, imedia hanno visto l’emergere di uninaspettato che ribalta le regole del beauty tradizionale: il trucco delle. Tra le ultime tendenze che stanno spopolando su piattaforme come TikTok e Instagram troviamo ie l’-up, tecniche di trucco che anziché nascondere i segni dell’età, li enfatizzano in modo creativo. In un mondo dominato dal culto della pelle liscia e dalla ricerca della perfezione, queste nuove mode rappresentano un inno alla naturalezza e all’accettazione del tempo che passa.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Lesono il trend make-upche stavamo aspettando; Addio ritocchi: il make-up più trendy di TikTok è con le labbra naturali ispirate a; I migliori tagli di capelli con cui affrontare l'afa estiva; Tagli lunghi primavera: idee e ispirazioni per capelli lisci, ricci e mossi; A tutto matte! I rossetti opachi più belli dell'autunno inverno 2017-2018;make-up: truccare le rughe ora è un trend social; Approfondisci 🔍

Beetlejuice lips e anti-Botox make-up: truccare le rughe ora è un trend social

(diredonna.it)

Vanno sempre più di moda make up che, anziché levigare e dare l'aspetto di una pelle perfetta, mettono in risalto rughe e zampe di gallina: parliamo di Beetlejuice lips e anti-Botox make-up.

Le beetlejuice lips sono il trend make-up gotico e “anti-botox” che stavamo aspettando

(alfemminile.com)

Ed è proprio per questa ragione che le beetlejuice lips sono state definite come un trend mak-up anti botox, perché di fatto è realizzabile nel modo giusto e senza stratagemmi solo sulle labbra ...

Addio ritocchi: il make-up più trendy di TikTok è con le labbra naturali ispirate a Beetlejuice

(msn.com)

L’ultimo arrivato riguarda il mondo del make-up, si ispira al nuovo film di Tim Burton Beetlejuice ... lips in modo impeccabile? Avere le labbra naturali. I ritocchi, dalle punture di filler al ...

What Even Is 'Anti-Botox' Makeup?

(headtopics.com)

What Even Is 'Anti-Botox' Makeup ... opposite.In anticipation of the Beetlejuice sequel, the makeup artist used Reisinger’s ‘zebra’ technique in order to make a Beetlejuice inspired lip look. However ...