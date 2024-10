Baseball: i Dodgers campioni della MLB, festeggiamenti e disordini a Los Angeles (Di giovedì 31 ottobre 2024) I Los Angeles Dodgers sono campioni della Major League Baseball per l’ottava volta nella loro storia. I californiani hanno vinto il titolo superando i New York Yankees 4 partite a 1 nella World Series. Nella notte, hanno ottenuto una vittoria decisiva in gara 5 allo Yankee Stadium, con un punteggio di 7-6 dopo una storica rimonta da uno svantaggio di 0-5. Il prima base dei Dodgers, Freddie Freeman, è stato premiato come miglior giocatore della serie, avendo colpito quattro fuoricampo e battuto a casa 12 punti in cinque partite, pareggiando un record per una World Series. Questo è il primo titolo in MLB per il fenomeno giapponese Shohei Ohtani. Al termine dell’incontro, folle di tifosi sono scese in strada a Los Angeles, dando fuoco a un autobus, irrompendo nei negozi e facendo esplodere petardi. La polizia ha riferito di un numero imprecisato di arresti. (AP Photo/Ethan Swope) Lapresse.it - Baseball: i Dodgers campioni della MLB, festeggiamenti e disordini a Los Angeles Leggi tutto 📰 Lapresse.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) I LossonoMajor Leagueper l’ottava volta nella loro storia. I californiani hanno vinto il titolo superando i New York Yankees 4 partite a 1 nella World Series. Nella notte, hanno ottenuto una vittoria decisiva in gara 5 allo Yankee Stadium, con un punteggio di 7-6 dopo una storica rimonta da uno svantaggio di 0-5. Il prima base dei, Freddie Freeman, è stato premiato come miglior giocatoreserie, avendo colpito quattro fuoricampo e battuto a casa 12 punti in cinque partite, pareggiando un record per una World Series. Questo è il primo titolo in MLB per il fenomeno giapponese Shohei Ohtani. Al termine dell’incontro, folle di tifosi sono scese in strada a Los, dando fuoco a un autobus, irrompendo nei negozi e facendo esplodere petardi. La polizia ha riferito di un numero imprecisato di arresti. (AP Photo/Ethan Swope)

