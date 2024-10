“Avanti un altro!” cerca concorrenti: aperti i casting ad Ancona (Di giovedì 31 ottobre 2024) "Avanti un altro!" apre i casting, che si terranno il giorno 26 novembre 2024, per partecipare al quiz televisivo. Per farlo si deve: inviare una email a Avantiunaltro@sdl2005.it con i vostri dati anagrafici, il vostro recapito telefonico ed una fotografia (inclusa la seguente Anconatoday.it - “Avanti un altro!” cerca concorrenti: aperti i casting ad Ancona Leggi tutto 📰 Anconatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) "un!" apre i, che si terranno il giorno 26 novembre 2024, per partecipare al quiz televisivo. Per farlo si deve: inviare una email aun@sdl2005.it con i vostri dati anagrafici, il vostro recapito telefonico ed una fotografia (inclusa la seguente

