Lettera43.it - Australia, perché Thom Yorke ha abbandonato il palco durante un concerto a Melbourne

Leggi tutto 📰 Lettera43.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Contestato da un manifestante pro-Palestina,hailun suopresso il Sidney Myer Music Blow, tappa del tour Everything del cantante. Il frontman dei Radiohead è stato più volte criticato da un uomo, ha riportato il The Guardian, che verso la fine dell’esibizione ha fatto riferimento al «genocidio israeliano di Gaza», e ai «numerosi bambini morti». Tra le proteste del pubblico,ha risposto: «Non startene lì come un codardo, vieni qui a dirmelo. Vuoi rovinare la serata di tutti? Ok, accomodati. Ci vediamo dopo». Prima di abbandonare il, salvo ritornarci qualche minuto dopo per l’ultima canzone della serata. “Don’t stand there like a coward,come here and say it!” Radiohead’sresponded to an anti-Israel hackler who kept yelling about Gaza throughout his show intoday.