Atletica, svelato il World Indoor Tour: nove tappe gold per avvicinarsi a Europei e Mondiali

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Momento di letargo per l’leggera (se si escludono maratone e corse campestri), ma bisogna già iniziare a pensare al 2025. La stagioneinizierà subito dopo le festività natalizie e ci terrà compagnia per due mesi abbondanti, culminando con il doppio impegno tra: la carne al fuoco sarà tantissima per gli amanti delle gare al coperto, che potranno divertirsi anche durante l’avvicinamento ai due grandi eventi. Ilprevede infatti bendi livello, durante le quali gli atleti si cimenteranno in queste specialità: 60 metri, 800 metri, 3000/5000 metri, salto con l’asta, salto triplo, getto del peso per le donne; 400 metri, 1500/miglio, 60 ostacoli, salto in alto, salto in lungo per gli uomini. Nei vari meeting si disputeranno anche altri eventi, ma non avranno una classifica di campionato.