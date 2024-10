Annullato il concerto di Daniele De Martino ad Eboli: frasi offensive contro le forze dell’ordine (Di giovedì 31 ottobre 2024) E' stato Annullato all'Imperial Game Bar, a Santa Cecilia di Eboli, il concerto di Daniele De Martino: a comunicarlo, lo stesso locale. La disposizione è della Questura di Salerno, in quanto, pare, che il neomelodico canterebbe brani con riferimenti al regime del 41bis (associazione di stampo Salernotoday.it - Annullato il concerto di Daniele De Martino ad Eboli: frasi offensive contro le forze dell’ordine Leggi tutto 📰 Salernotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) E' statoall'Imperial Game Bar, a Santa Cecilia di, ildiDe: a comunicarlo, lo stesso locale. La disposizione è della Questura di Salerno, in quanto, pare, che il neomelodico canterebbe brani con riferimenti al regime del 41bis (associazione di stampo

Eboli: annullato un concerto del neomelodico Daniele De Martino. Lo stop dalla Questura per motivi di sicurezza

Stop ad un concerto di Daniele De Martino ad Eboli per "motivi di ordine di ordine e sicurezza pubblica". Il neomelodico palermitano, più volte finito agli onori delle cronache, non si esibirà questa ...

Annullato il concerto di Daniele De Martino ad Eboli: frasi offensive contro le forze dell’ordine

Il locale: “Siamo davvero dispiaciuti di informarvi che, a causa di disposizioni della Questura, l’evento previsto con Daniele De Martino il 31 ottobre è stato annullato. Ci scusiamo sinceramente con ...

Eboli: Questura annulla concerto di Daniele De Martino, neomelodico Palermitano

Daniele De Martino, il neomelodico Palermitano, assurto ultimamente più volte agli onori delle cronache per via dei suoi concerti, avrebbe dovuto esibirsi questa sera presso l’Imperial Game Bar di ...

