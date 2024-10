Bergamonews.it - Ambulanti, il cuore del mercato

Leggi tutto đź“° Bergamonews.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Glisono ildele la loro associazione, Fiva- Federazione italiana venditori su area pubblica Confcommercio Bergamo, li raggiunge nelle piazze e piazzole di città e provincia. Fino a novembre Fiva Bergamo sarà presente nei principali mercati della provincia, in particolare in quelli in cui hanno sede le delegazioni Confcommercio Bergamo, per mostrare la propria vicinanza alla base associativa e per un confronto diretto con gli operatori. Un’occasione anche per ricordare a ogni singolo ambulante la scadenza del 31 dicembre dell’attestazione annuale. Gli incaricati Fiva passeranno di banco in banco per ricordare i termini per l’asseverazione dell’attestazione annuale (importante per non incappare in pesanti sanzioni) o per prestare consulenza e assistenza agli