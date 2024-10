Allarme furti a Godega, nel mirino anche le cantine Bottega (Di giovedì 31 ottobre 2024) «Mi permetto di entrare in un argomento che non mi compete come è quello della Giustizia, ma che quando mi vede vittima di un furto e di un'effrazione, come quella che ha interessato la mia azienda il 30 ottobre, mi compete eccome!>> è l’accorato appello che l’imprenditore vitivinicolo Trevisotoday.it - Allarme furti a Godega, nel mirino anche le cantine Bottega Leggi tutto 📰 Trevisotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) «Mi permetto di entrare in un argomento che non mi compete come è quello della Giustizia, ma che quando mi vede vittima di un furto e di un'effrazione, come quella che ha interessato la mia azienda il 30 ottobre, mi compete eccome!>> è l’accorato appello che l’imprenditore vitivinicolo

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, nel mirino anche le cantine Bottega;, finto venditore ruba orologio da 1.500 euro e lascia due scope;. L’in chat, poi ronde e blocchi: la rivolta dei vicini fa fuggire i ladri; La banda del foro svaligia quattro case: «Ci siamo trovati i ladri davanti, abbiamo urlato»; Paese ancora nel mirino dei ladri. Giovedì un incontro sul controllo del vicinato; Bande di ladri mascherati: tutti i colpi in serie nel Coneglianese; Approfondisci 🔍

Godega. L’allarme in chat, poi ronde e blocchi: la rivolta dei vicini fa fuggire i ladri

(tribunatreviso.gelocal.it)

Pianzano, interrotto il colpo di tre banditi i su un’auto rubata. Indagano i carabinieri, recuperati arnesi e altra refurtiva ...

Ladro cade mentre si arrampica. Il rumore mette in allarme i vicini

(msn.com)

Ladri colpiscono a Guastalla: tentato furto in abitazione a San Giorgio e furto in garage a San Girolamo. Rubati oggetti in oro e attrezzi da lavoro. Preoccupazione tra i residenti.

GODEGA DI SANT’URBANO | LADRI SORPRESI DALLE RONDE: FUGGONO E ABBANDONANO AUTO CON REFURTIVA

(antennatre.medianordest.it)

Utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Lo facciamo per migliorare l'esperienza di navigazione e per mostrare annunci personalizzati. Il co ...

Allarme furti in casa: hinterland e quartieri residenziali nel mirino. La questura potenzia i controlli anti - ladri a Treviso e Conegliano

(ilgazzettino.it)

TREVISO - Percependo la preoccupazione dei cittadini per i furti in casa, la Questura decide di chiamare i rinforzi: così nelle prossime settimane i “pattuglioni” del ...