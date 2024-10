Adani spiega a Thiago Motta cosa deve fare la Juventus, il tecnico: “Sono completamente d’accordo” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nel dopo partita del pareggio tra Juventus e Parma, Lele Adani indica a Thiago Motta la strada che deve seguire la Juventus per eliminare i problemi difensivi. Il tecnico bianconero annuisce: "Sono completamente d'accordo". Fanpage.it - Adani spiega a Thiago Motta cosa deve fare la Juventus, il tecnico: “Sono completamente d’accordo” Leggi tutto đź“° Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nel dopo partita del pareggio trae Parma, Leleindica ala strada cheseguire laper eliminare i problemi difensivi. Ilbianconero annuisce: "Sonod'accordo".

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:Motta cosa deve fare la Juventus, il tecnico: "Sono completamente d'accordo"; Juventus,: “Koopmeiners non è adatto per quel ruolo, vi spiego perché…”;: "Fonseca come Uma Thurman in Kill Bill, a sentire tutti doveva finire 8-1 per l'Inter"; Cassano disintegraMotta dopo sei partite alla Juve eperché: lo deve ad Allegri; Filosofia Motta, quel discorso ai giovani chela Juventus che verrà ;Motta: «Vogliamo PRESSARE e prendere rischi»; Approfondisci 🔍

Adani spiega a Thiago Motta cosa deve fare la Juventus, il tecnico: “Sono completamente d’accordo”

(fanpage.it)

Lele Adani indica la via alla Juventus, Thiago Motta annuisce più volte: "Sono completamente d'accordo" Un'analisi su cui si innesta la riflessione di Adani, che a quel punto spiega cosa deve fare la ...

Adani ESALTA Thiago Motta dopo Lipsia Juve: «È meglio così eh? Padre tempo opera in silenzio»

(juventusnews24.com)

Lele Adani è intervenuto sul proprio profilo Instagram dopo la sfida che la Juve ha vinto sul campo del Lipsia. Di seguito le sue parole sui bianconeri, con chiaro riferimento a Thiago Motta e Allegri ...

Adani sbotta: «Chi non ha notato questo cambiamento nella Juve non guarda le partite!». A cosa si riferisce

(juventusnews24.com)

Adani sbotta e analizza il momento di forma della Juve: il commento del noto opinionista dopo l’ultima vittoria dei bianconeri contro la Lazio Daniele Adani, alla Domenica Sportiva, ha parlato così de ...

Adani: 'Da Stoccarda lezione di calcio impietosa a Juve, ma Motta si è assunto le colpe'

(it.blastingnews.com)

Nelle scorse ore l'ex calciatore Daniele Adani è intervenuto a Viva el Futbol parlando della sconfitta incassata dalla Juventus con lo Stoccarda e facendo i complimenti al tecnico dei bianconeri ...