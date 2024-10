Volkswagen propone ai sindacati un piano per non chiudere (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Volkswagen incontra i sindacati e presenta ai lavoratori un piano che potrebbe evitare la chiusura delle fabbriche in Germania. Arne Meiswinkel, il principale negoziatore della casa automobilistica, riferisce Bloomberg, ha dichiarato ai giornalisti al termine dell'incontro che l'alternativa sarebbe un taglio del 10% degli stipendi e una revisione del sistema dei bonus. "Siamo aperti a qualsiasi discussione per raggiungere i nostri obiettivi finanziari" ha dichiarato Meiswinkel ai giornalisti. Le ultime proposte della Volkswagen rappresentano un "primo piccolo segnale" di progresso, ha dichiarato Daniela Cavallo, il principale dirigente sindacale della casa automobilistica e ha aggiunto che la chiusura degli impianti non è del tutto esclusa e i lavoratori restano "in allarme". Quotidiano.net - Volkswagen propone ai sindacati un piano per non chiudere Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024)incontra ie presenta ai lavoratori unche potrebbe evitare la chiusura delle fabbriche in Germania. Arne Meiswinkel, il principale negoziatore della casa automobilistica, riferisce Bloomberg, ha dichiarato ai giornalisti al termine dell'incontro che l'alternativa sarebbe un taglio del 10% degli stipendi e una revisione del sistema dei bonus. "Siamo aperti a qualsiasi discussione per raggiungere i nostri obiettivi finanziari" ha dichiarato Meiswinkel ai giornalisti. Le ultime proposte dellarappresentano un "primo piccolo segnale" di progresso, ha dichiarato Daniela Cavallo, il principale dirigente sindacale della casa automobilistica e ha aggiunto che la chiusura degli impianti non è del tutto esclusa e i lavoratori restano "in allarme".

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:aiun piano per non chiudere; Calcio: Figc deposita proposta di modifica per lo statuto;ai ferri corti coi: tre fabbriche da 10 mila persone chiuderanno; Auto, corteo a Roma, i: siamo 20mila - ItaliaOggi.it;, Blume lancia la palla ai: diteci voi come ridurre i costi; Lastraccia l’accordo con i

Volkswagen propone ai sindacati un piano per non chiudere

(ansa.it)

Volkswagen incontra i sindacati e presenta ai lavoratori un piano che potrebbe evitare la chiusura delle fabbriche in Germania. (ANSA) ...

Volkswagen ai ferri corti coi sindacati: tre fabbriche da 10 mila persone chiuderanno

(automoto.it)

Volkswagen ha annunciato la chiusura di tre stabilimenti in Germania, con licenziamenti previsti per decine di migliaia di persone ...

Volkswagen chiuderà tre fabbriche in Germania, taglio stipendi del 10%. Sindacati: «Nessuno è al sicuro»

(msn.com)

La portavoce della Volkswagen ha confermato che il consiglio di amministrazione ha presentato «proposte di soluzione» al sindacato e al consiglio di fabbrica. Non ha voluto commentare i dettagli. «Il ...

Volkswagen pensa alla chiusura di tre fabbriche, dicono i sindacati

(gazzetta.it)

Gli impianti a rischio sono in Germania. Il gruppo è alle prese con il calo delle vendite e da settimane sta discutendo con i sindacati un piano di risparmi e rilancio della competitività. Il Ceo Scha ...