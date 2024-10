Visibilia, pm chiedono rinvio a giudizio per Santanchè: “Tutti sapevano dei bilanci falsi” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Gli inquirenti hanno contestato uno squilibrio finanziario all'interno delle aziende che fanno capo a Visibilia e hanno sottolineato come questo abbia compromesso le attività dell'azienda L'articolo Visibilia, pm chiedono rinvio a giudizio per Santanchè: “Tutti sapevano dei bilanci falsi” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Visibilia, pm chiedono rinvio a giudizio per Santanchè: “Tutti sapevano dei bilanci falsi” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Gli inquirenti hanno contestato uno squilibrio finanziario all'interno delle aziende che fanno capo ae hanno sottolineato come questo abbia compromesso le attività dell'azienda L'articolo, pmper: “dei” proviene da Il Difforme.

“Falsi nei bilanci Visibilia”, in udienza i pm chiedono il processo per la ministra Santanché e altri 16: “Tutti sapevano e hanno taciuto”

Rischiano il processo anche il compagno Dimitri Kunz, l’ex compagno Canio Mazzaro, la sorella Fiorella Garnero e la nipote Silvia Garnero ...

"Tutti sapevano tutto". Con queste parole i pubblici ministeri di Milano Maria Gravina e Luigi Luzi hanno chiesto questa mattina di rinviare a giudizio ...

La giudice dell'udienza preliminare, prima dare la parola ai pm, ha escluso la richiesta di ammissione del Codacons come parte civile. La richiesta di processo riguarda, in particolare, 15 persone più ...

Per i pm di Milano, la ministra e gli altri imputati non potevano non essere consapevoli delle irregolarità contabili che caratterizzavano i bilanci della società Visibilia Editore ...