Ilgiorno.it - Vasche volano e lotta alle falle. Così il risparmio è sostenibile

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) BrianzAcque sta lavorando a vari progetti per la tutela delle risorse idriche e per adattarsi ai cambiamenti climatici, dall’ammodernamento delle infrastrutture, alla creazione di nuovi pozzi e costruzione di, invasi in cemento armato sottoterra per la raccolta dell’acqua durante le piogge copiose e violente e il rilascio lento in fogna. Nel 2021 è stata avviata la progettazione di Sistemi di drenaggio sostenibili (SuDs), aiuole per l’infiltrazione dell’acqua piovana, per ridurre il flusso dell’ acqua nalla rete fognaria, accompagnando l’intervento con scelte di rigenerazione urbana. Nel 2023 è stato inaugurato il primo SuDs di Bovisio Masciago, che volanizza l’acqua e diventa anche spazio di aggregazione. Altri progetti sono stati avviati nei comuni di Cesano Maderno, Brugherio, Meda e Agrate.