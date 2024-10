Ilnapolista.it - Valencia, neanche l’alluvione ferma l’odio, sui social augurano la morte all’ex portiere Cañizares

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Non passa ora senza che si aggravi la situazione deldi: i media spagnoli parlano di almeno 70 vittime, che si aggiungono alle decine e decine di dispersi. Sommersi da macerie, acqua, fango, automobili a loro volta travolte dall’incredibile inondazione a seguito delle forti piogge e dei tre tornado che si sono abbattuti sulla provincia. Secondo alcune testimonianze, la gravità della situazione emergenziale sta portando anche ad assalti ai supermercati, per paura che possa esserci mancanza di beni di prima necessità nelle prossime ore. L’evento atmosferico in questione è noto come gota frìa (letteralmente, goccia fredda) o depresión aislada en niveles altos (di qui l’acronimo DANA).