Unibo Giovanni Molari | Medicina? Numero programmato va mantenuto E lezioni online in caso di scuole chiuse

Bologna, 30 ottobre 2024 – Perplessità sullo stop al test per l'ingresso a Medicina e conseguente abolizione del Numero chiuso al primo semestre ("Aspettiamo di capire che iter avrà anche se credo che un Numero di medici 'controllato' sia la strada da percorrere anche per una didattica di qualità") e didattica online ("per non perdere troppi giorni di lezione") in caso di emergenze e calamità come è successo negli ultimi giorni a Bologna. Ma anche "consolidare gli obiettivi raggiunti e affrontare con determinazione le nuove sfide". Questa la strada indicata dal rettore Giovanni Molari per il secondo triennio del suo mandato alla guida dell'Università di Bologna. Il percorso avviato a partire dalla fine del 2021 ha portato a novità e cambiamenti su più fronti, dall'assetto istituzionale dell'Ateneo ai temi centrali dell'inclusione, della sostenibilità e del diritto allo studio.

Molari (UniBo), decreto su test Medicina non facile da applicare

Il decreto che modifica il numero chiuso alla facoltà di Medicina "credo che sia di non facile applicabilità, ma lo valuteremo quando avremo i dettagli di come si interviene sull'accesso alla facoltà" ...

Università di Bologna, il rimpasto del rettore Molari: chi entra e chi esce

La lettera: dovremo affrontare una congiuntura economica difficile e importanti scadenze nazionali e internazionali ...

Alma Mater, il rimpasto a metà mandato del rettore Molari. Cambio alla Ricerca e alla Didattica

BOLOGNA- Alla boa di metà mandato la Giunta dell’Alma Mater guidata dal rettore Giovanni Molari perde due dei suoi prorettori più importanti: Roberto Vecchi, che aveva la delega alla Didattica, e ...

I prorettori di Unibo. Ecco la squadra di Molari tra nuovi ingressi e addii

Credi e Vecchi (Ricerca e Didattica) terminano i tre anni di mandato "L’Alma Mater unisce complessità ed eccellenza. Esperienza totalizzante".