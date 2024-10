Tuttosport – dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni (Di mercoledì 30 ottobre 2024) 2024-10-30 10:45:28 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: Venezia e Udinese si sfidano nel decimo turno di Serie A. La formazione di casa è ultima in classifica con 5 punti dopo 9 giornate e ha rimediato un pareggio nell’ultimo turno, sul campo del Monza, dopo tre sconfitte di fila. L’Udinese, invece, è nella parte alta della classifica con 16 punti e ha conquistato 5 successi e un pari, perdendo tre volte, nei primi 9 turni. “Contro il Cagliari mi è piaciuto come siamo stati da subito dentro la gara, abbiamo vinto tanti duelli. Mi è piaciuta la nostra determinazione e il nostro spirito di squadra. Sappiamo che contro il Venezia non sarà semplice: giocano in casa, nel loro stadio e ci sarà una grande atmosfera.Finora sono stati un avversario difficile per tutti, hanno creato molto e non hanno nulla da perdere. Justcalcio.com - Tuttosport – dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) 2024-10-30 10:45:28 Calciomercato, dalla redazione piemontese di: Venezia e Udinese si sfidano nel decimo turno di Serie A. La formazione di casa è ultima in classifica con 5 punti dopo 9 giornate e ha rimediato un pareggio nell’ultimo turno, sul campo del Monza, dopo tre sconfitte di fila. L’Udinese, invece, è nella parte alta della classifica con 16 punti e ha conquistato 5 successi e un pari, perdendo tre volte, nei primi 9 turni. “Contro il Cagliari mi è piaciuto come siamo stati da subito dentro la gara, abbiamo vinto tanti duelli. Mi è piaciuta la nostra determinazione e il nostro spirito di squadra. Sappiamo che contro il Venezia non sarà semplice: giocano in casa, nel loro stadio e ci sarà una grande atmosfera.Finora sono stati un avversario difficile per tutti, hanno creato molto e non hanno nulla da perdere.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Diretta Juventus-Roma ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali; Diretta Juve-Napoli ore 18: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali; Diretta Roma-Udinese ore 18: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali; Diretta Napoli-Bologna ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali; Diretta Inter-Milan ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali; Juve imballata, secondo ko per Thiago Motta: vince l'Atletico Madrid; Leggi >>>