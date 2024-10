“Troppe foto dei figli sui social? E i genitori finiscono in tribunale”. Segui la diretta di Millennium Live (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Troppe foto dei figli sui social? E i genitori finiscono in tribunale”. Alle 15 torna l’appuntamento con la diretta di Millennium Live. Sul tema si confrontano Veronica Barassi (autrice di “I figli dell’algoritmo”) e Alice Facchini (giornalista), introduce e presenta Mario Portanova (Millennium) L'articolo “Troppe foto dei figli sui social? E i genitori finiscono in tribunale”. Segui la diretta di Millennium Live proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - “Troppe foto dei figli sui social? E i genitori finiscono in tribunale”. Segui la diretta di Millennium Live Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “deisui? E iin”. Alle 15 torna l’appuntamento con ladi. Sul tema si confrontano Veronica Barassi (autrice di “Idell’algoritmo”) e Alice Facchini (giornalista), introduce e presenta Mario Portanova () L'articolo “deisui? E iin”.ladiproviene da Il Fatto Quotidiano.

Perché non dovremmo più pubblicare le immagini dei figli sui social: l’avvertimento delle esperte

(fanpage.it)

In un recente intervento a un podcast inglese di genitorialità, due esperte del settore (tra cui la direttrice di Public Pulicy di Instagram) hanno spiegato ...

I pericoli dei social media: uno studio rivela il legame tra violenze sessuali e incontri online

(msn.com)

Lo studio Usa «Social media facilitated sexual assault in children» ha mostrato che i pericoli online sono da considerarsi minacciosi tanto e quanto quelli del mondo reale ...

Non versa il mantenimento ai figli ma posta sui social foto di cene di lusso, la moglie lo denuncia e lui finisce a processo

(ilmessaggero.it)

Galeotte le cene al ristorante postate sul suo profilo Facebook. Sono state proprio queste immagini infatti ad inchiodare alle sue responsabilità un meccanico specializzato di 45 ...

Stop alle foto dei figli nei social. Purtroppo al momento vale solo per la Francia...

(difesapopolo.it)

