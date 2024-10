.com - Trieste, sequestrati 70 profumi contraffatti al valico di Fernetti

Leggi tutta la notizia su .com

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nel corso dei controlli intensificati aldi, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria dihanno recentemente intercettato e sequestrato un carico di 70 confezioni di, nascosto a bordo di un’automobile con targa estera. La merce, composta da prodotti di noti brand internazionali come Gucci, Chanel, Dior, Burberry e Yves Saint Laurent, era trasportata da una cittadina romena che ha attirato l’attenzione dei finanzieri a causa del suo comportamento visibilmente nervoso. Il sequestro si inserisce nel piano di vigilanza rafforzata per contrastare l’ingresso di merci illecite nel Paese. Fermata per un controllo di routine, la conducente dell’auto ha mostrato atteggiamenti d’ansia che hanno insospettito i finanzieri.