Torre Annunziata: Clan Gionta, costringono una dirigenza di una squadra calcistica a pagare per continuare a giocare (Di mercoledì 30 ottobre 2024) I Carabinieri scoprono un usura nei confronti di un imprenditore ittico. Eseguita una misura cautelare dai militari nei confronti di cinque persone Per delega del Procuratore Distrettuale di Napoli, si comunica che i militari del Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di cinque persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di estorsione e usura aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il Clan camorristico Gionta, operante nel comune di Torre Annunziata e zone limitrofe. Puntomagazine.it - Torre Annunziata: Clan Gionta, costringono una dirigenza di una squadra calcistica a pagare per continuare a giocare Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) I Carabinieri scoprono un usura nei confronti di un imprenditore ittico. Eseguita una misura cautelare dai militari nei confronti di cinque persone Per delega del Procuratore Distrettuale di Napoli, si comunica che i militari del Gruppo Carabinieri dihanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di cinque persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di estorsione e usura aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare ilcamorristico, operante nel comune die zone limitrofe.

