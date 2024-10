Ti porta Firenze! Con il bonus TPL 2024-2025 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sarà possibile fino al 16 novembre richiedere il bonus TPL Firenze, la promozione per l’acquisto di abbonamenti annuali al servizio di Trasporto pubblico locale (bus, tramvia e treno ) che il Comune di Firenze riserva, per il secondo anno consecutivo, ai residenti sul territorio comunale. Si tratta di una promozione dedicata a tre categorie di utenti: gli studenti nati tra il 1 gennaio del 2006 ed il 30 aprile del 2011, i nuovi abbonati, e gli abbonati storici. Per le prime due categorie, studenti e nuovi abbonati, la promozione consisterà in un abbonamento annuale Firenze Urbano gratuito a fronte del pagamento di un costo di iscrizione di 50 euro. Per gli abbonati storici è invece previsto un contributo per uno sconto sul prezzo dell'abbonamento annuale urbano capoluogo Firenze. Lanazione.it - Ti porta Firenze! Con il bonus TPL 2024-2025 Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sarà possibile fino al 16 novembre richiedere ilTPL, la promozione per l’acquisto di abbonamenti annuali al servizio di Trasporto pubblico locale (bus, tramvia e treno ) che il Comune diriserva, per il secondo anno consecutivo, ai residenti sul territorio comunale. Si tratta di una promozione dedicata a tre categorie di utenti: gli studenti nati tra il 1 gennaio del 2006 ed il 30 aprile del 2011, i nuovi abbonati, e gli abbonati storici. Per le prime due categorie, studenti e nuovi abbonati, la promozione consisterà in un abbonamento annualeUrbano gratuito a fronte del pagamento di un costo di iscrizione di 50 euro. Per gli abbonati storici è invece previsto un contributo per uno sconto sul prezzo dell'abbonamento annuale urbano capoluogo

