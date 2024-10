Stefano Bollani, le prime date di Piano Solo Tour

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)ha annunciato i primi cinque appuntamenti di, la sua nuovanée che lo vedrà protagonista nei principali teatri e sale concerto d’Italia a partire da febbraio 2025. Ilarriva dopo le prestigiose antedel 2024, tra cui i concerti alla Chamber Music Hall di Berlino, alla Kirche Neumünster di Zurigo e al Conservatorio G. Verdi di Milano nell’ambito del festival JAZZMI. Come è ormai consuetudine quandosale sul palco, ogni concerto promette di essere un evento unico. Nelle sue performance non c’è niente di programmato:è uno spettacolo che rinasce ogni sera con un repertorio sempre inaspettato in cui il flusso musicale è governato dall’estro del momento.