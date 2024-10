Spese militari italiane per 32 miliardi di euro, il ricercatore: “E i cittadini non arrivano a fine mese” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Nel 2025 saranno 32 miliardi i fondi per le Spese militari italiane che verranno ‘sottratti’ a settori più ‘meritevoli’, ovvero sanità, istruzione, Spese sociali e ambientali“. È stata diffusa la nuova valutazione sulla spesa militare per il prossimo anno di Milex Osservatorio sulle Spese militari italiane. Sono emerse cifre in continua crescita rispetto agli scorsi anni. Spese militari italiane per 32 miliardi di euro (ANSA FOTO) – Notizie.com“Abbiamo diffuso oggi la nuova valutazione sulla spesa militare. Quello che abbiamo notato è una grande crescita della spesa militare verso il 2025. Quest’ultima il prossimo anno sarà di 32 miliardi di euro. Con un forte implemento degli investimenti per le nuove armi che arriva a essere vicino ai 13 miliardi. Notizie.com - Spese militari italiane per 32 miliardi di euro, il ricercatore: “E i cittadini non arrivano a fine mese” Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Nel 2025 saranno 32i fondi per leche verranno ‘sottratti’ a settori più ‘meritevoli’, ovvero sanità, istruzione,sociali e ambientali“. È stata diffusa la nuova valutazione sulla spesa militare per il prossimo anno di Milex Osservatorio sulle. Sono emerse cifre in continua crescita rispetto agli scorsi anni.per 32di(ANSA FOTO) – Notizie.com“Abbiamo diffuso oggi la nuova valutazione sulla spesa militare. Quello che abbiamo notato è una grande crescita della spesa militare verso il 2025. Quest’ultima il prossimo anno sarà di 32di. Con un forte implemento degli investimenti per le nuove armi che arriva a essere vicino ai 13

