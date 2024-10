Spagna: Farnesina, al momento non risultano vittime italiane a Valencia (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ott. (LaPresse) – “Al momento non risultano connazionali tra le vittime” dell’alluvione a Valencia in Spagna. Lo rende noto la Farnesina. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, “segue con la massima attenzione la situazione”. Per qualsiasi esigenza – scrive la Farnesina – contattare l’Unità di crisi al +39 06 36225 e scaricare l’app Viaggiare Sicuri. Lapresse.it - Spagna: Farnesina, al momento non risultano vittime italiane a Valencia Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ott. (LaPresse) – “Alnonconnazionali tra le” dell’alluvione ain. Lo rende noto la. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, “segue con la massima attenzione la situazione”. Per qualsiasi esigenza – scrive la– contattare l’Unità di crisi al +39 06 36225 e scaricare l’app Viaggiare Sicuri.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Alluvione in Spagna, Farnesina: “al momento nessun italiano tra le vittime a Valencia”; Alluvione Spagna, Valencia travolta dalle inondazioni: «Almeno 51 morti». Molti dispersi. I video sui social:; Convegno: Don Pedro Téllez Girón, III Duque de Osuna, “Humano, generoso, pío y valiente”.; Maiorca, crolla terrazza di un ristorante: almeno quattro morti e ventisette feriti. Clienti intrappolati sott; Apprensione per Roberta Cortesi, la donna italiana scomparsa a Malaga: i familiari temono il peggio; Giuseppe Maria Buccino Grimaldi nuovo Ambasciatore d’Italia in Spagna; Leggi >>>

Alluvione Spagna, Valencia travolta dalle inondazioni: «Almeno 51 morti». Molti dispersi. I video sui social: «L'apocalisse»

(msn.com)

È drammatico il bilancio delle piogge torrenziali che nelle ultime 48 ore hanno colpito il Levante spagnolo, in particolare la regione di Valencia. La tempesta, causata da un ...

La Spagna colpita da alluvioni: almeno 51 morti nell'area di Valencia

(msn.com)

Un'ondata di maltempo senza precedenti ha colpito la regione di Valencia con alluvioni continue e la morte di decine di persone ...

Alluvione in Spagna, piogge torrenziali: oltre 50 vittime

(tg24.sky.it)

Si tratta di un bilancio non definitivo, destinato ad aggravarsi, dal momento che numerose persone risultano ancora disperse. A essere colpite dal maltempo sono soprattutto le parti a Sud e a Est del ...

Almeno 51 morti in Spagna per le piogge torrenziali

(ansa.it)

E' salito a 51 il numero delle vittime delle piogge torrenziali nella provincia di Valencia, secondo i dati ufficiali diffusi dalla Comunità Valenziana ripresi dalla radio Cadena Ser. Si tratta di un ...