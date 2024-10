Serie A in chiaro, Milan-Napoli è solo l'inizio (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Per la prima volta dopo 28 anni la Serie A è tornata in chiaro in TV e il successo è stato strabiliante. Per Milan-Napoli sono stati quasi 2 i milioni di spettatori agganciati a DAZN e anche a TimVison con uno share del 12%, meglio hanno fatto solo Rai 1 (3,2 milioni e 21%) e Canale 5 (2,2 Today.it - Serie A in chiaro, Milan-Napoli è solo l'inizio Leggi tutta la notizia su Today.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Per la prima volta dopo 28 anni laA è tornata inin TV e il successo è stato strabiliante. Persono stati quasi 2 i milioni di spettatori agganciati a DAZN e anche a TimVison con uno share del 12%, meglio hanno fattoRai 1 (3,2 milioni e 21%) e Canale 5 (2,2

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: LaA ritorna in? Gratis in diretta streaming DAZN- Napoli senza abbonamento; Tv, Dazn riporta laA incon-Napoli;-Napoli insu Dazn, ecco perché;A,– Napoli sarà trasmessa in. Come vederla su smartphone e smart-tv; Non solo-Napoli, accordo per laA in: svelato il canale; La partita di-Napoli del 29 ottobre sarà trasmessa da DAZN in, gratuitamente; Leggi >>>

Non solo Milan-Napoli, accordo per la Serie A in chiaro: svelato il canale

(calciomercato.it)

La Serie A sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dopo l'accordo siglato fino al 2026: tutti i dettagli dell'intesa ...

Serie A in chiaro, Milan-Napoli è solo l'inizio

(today.it)

E' perfettamente riuscito l'esperimento di trasmettere in chiaro Milan-Napoli e DAZN lo potrebbe rifare già in questa stagione ...

Milan - Napoli "in chiaro" su DAZN è stata vista da circa 1,9 milioni di spettatori

(hdblog.it)

La sfida di ieri sera tra Milan e Napoli, giocata a San Siro e vinta dalla squadra partenopea guidata da Antonio Conte per due reti a zero, ha rappresentato un ritorno significativo per il calcio ital ...

Serie A per la prima volta in chiaro dal 1996: dove vedere Milan-Napoli

(msn.com)

Dopo quasi 30 anni sarà possibile vedere in chiaro una gara di Serie A, Milan-Napoli: ecco le procedure da seguire per i non abbonati e le ultimissime sulle formazioni in casa rossonera e partenopea ...