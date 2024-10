Scontro fra auto e furgone a Follonica (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Follonica, 30 ottobre 2024 – Incidente stradale in via Litoranea a Follonica. I vigili del fuoco di Follonica sono intervenuti per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura e un furgone. All’arrivo sul posto della squadra dei vigili del fuoco gli occupanti dei due mezzi, tre uomini in tutto, erano all’esterno dei veicoli incidentati in attesa dell’arrivo del personale sanitario; sono state prestate loro le prime cure per poi trasportarli all’ospedale di Grosseto. Sul posto anche la polizia municipale di Follonica per gli accertamenti del caso. Lanazione.it - Scontro fra auto e furgone a Follonica Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 – Incidente stradale in via Litoranea a. I vigili del fuoco disono intervenuti per un incidente stradale che ha coinvolto un’vettura e un. All’arrivo sul posto della squadra dei vigili del fuoco gli occupanti dei due mezzi, tre uomini in tutto, erano all’esterno dei veicoli incidentati in attesa dell’arrivo del personale sanitario; sono state prestate loro le prime cure per poi trasportarli all’ospedale di Grosseto. Sul posto anche la polizia municipale diper gli accertamenti del caso.

Scontro fra auto e furgone a Follonica

(lanazione.it)

Follonica, 30 ottobre 2024 – Incidente stradale in via Litoranea a Follonica. I vigili del fuoco di Follonica sono intervenuti per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura e un furgone. A ...

