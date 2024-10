Salerno, ladri in azione nella notte: colpiti un supermercato e una tabaccheria (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGratta e vinci, sigarette e cassa automatica: sarebbe questo il bottino, economicamente ancora non quantificato del colpo messo assegni ai danni del tabacchi in via Medaglie D’oro, a Salerno.un foro nella saracinesca con un flex è stato utile ai ladri per mettere assegno il colpo. nella stessa notte a Salerno, anche un altro colpo ai danni del supermercato Conad di via delle Calabrie. L'articolo Salerno, ladri in azione nella notte: colpiti un supermercato e una tabaccheria proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Salerno, ladri in azione nella notte: colpiti un supermercato e una tabaccheria Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGratta e vinci, sigarette e cassa automatica: sarebbe questo il bottino, economicamente ancora non quantificato del colpo messo assegni ai danni del tabacchi in via Medaglie D’oro, a.un forosaracinesca con un flex è stato utile aiper mettere assegno il colpo.stessa, anche un altro colpo ai danni delConad di via delle Calabrie. L'articoloinune unaproviene da Anteprima24.it.

