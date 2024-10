Pieve San Giacomo, dopo la lite in condominio un uomo prende una katana e minaccia l’avversario (Di mercoledì 30 ottobre 2024) San Daniele Po (Cremona) – Ha minacciato un uomo con una katana dopo aver avuto con lui una lite. Per questo motivo un 40enne è stato denunciato per minacce aggravate e porto abusivo di oggetti atti a offendere. I carabinieri della stazione di San Daniele Po, la sera del 29 ottobre, si sono recati a Pieve San Giacomo per una discussione tra più persone all'interno di un condominio. Sul posto hanno trovato un uomo che ha riferito che poco prima, mentre si trovava nel cortile della palazzina ad attendere una persona, dei condomini avrebbero scattato delle foto che, a suo avviso, lo ritraevano. Avrebbe chiesto loro spiegazioni e il 40enne, sceso nel cortile, si sarebbe innervosito e avrebbe fronteggiato l'uomo. Tra i due ci sarebbe stata anche una colluttazione. Ilgiorno.it - Pieve San Giacomo, dopo la lite in condominio un uomo prende una katana e minaccia l’avversario Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) San Daniele Po (Cremona) – Hato uncon unaaver avuto con lui una. Per questo motivo un 40enne è stato denunciato per minacce aggravate e porto abusivo di oggetti atti a offendere. I carabinieri della stazione di San Daniele Po, la sera del 29 ottobre, si sono recati aSanper una discussione tra più persone all'interno di un. Sul posto hanno trovato unche ha riferito che poco prima, mentre si trovava nel cortile della palazzina ad attendere una persona, dei condomini avrebbero scattato delle foto che, a suo avviso, lo ritraevano. Avrebbe chiesto loro spiegazioni e il 40enne, sceso nel cortile, si sarebbe innervosito e avrebbe fronteggiato l'. Tra i due ci sarebbe stata anche una colluttazione.

