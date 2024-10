Patteggiamento Toti, sale di due mesi la pena concordata con l’accusa. Il Gip: “Lavori di pubblica utilità non siano solo intellettuali” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’udienza è stata rinviata al prossimo 18 dicembre: l’ex presidente aveva intenzione di svolgere promozione per il parco di Montemarcello dove lui stesso quando era in carica aveva indicato la presidente Repubblica.it - Patteggiamento Toti, sale di due mesi la pena concordata con l’accusa. Il Gip: “Lavori di pubblica utilità non siano solo intellettuali” Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’udienza è stata rinviata al prossimo 18 dicembre: l’ex presidente aveva intenzione di svolgere promozione per il parco di Montemarcello dove lui stesso quando era in carica aveva indicato la presidente

Patteggiamento Toti, sale di due mesi la pena concordata con l’accusa. Il Gip: “Lavori di pubblica utilità non siano solo intellettuali”

L’udienza è stata rinviata al prossimo 18 dicembre: l’ex presidente aveva intenzione di svolgere promozione per il parco di Montemarcello dove lui stesso ...

Toti, due mesi in più di lavori sociali. Udienza patteggiamento rinviata al 18 dicembre

Caso Toti, per l'ex governatore ligure due mesi in più di lavori sociali. Udienza patteggiamento rinviata al 18 dicembre ...

Corruzione, rinviata al 18 dicembre l’udienza per i patteggiamenti: per Toti due mesi in più di condanna

Dopo la bocciatura dei lavori socialmente utili presso il parco di Montemarcello Magra perché "ente di nomina regionale" ora Toti presenterà un nuovo programma presso un ente genovese ...

Corruzione in Liguria: rinviati i patteggiamenti di Toti, Spinelli e Signorini tutti assenti in aula

Presenti soltanto i legali. I pm Federico Manotti e Luca Monteverde faranno contestazioni suppletive ...