Pagelle Venezia Udinese, i voti ai protagonisti del match (Di mercoledì 30 ottobre 2024) I voti, i top e flop ai protagonisti del match valido per la 10ª giornata del campionato di Serie A: Pagelle Venezia Udinese I voti, i TOP e i FLOP del match valido per la 10ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025: Pagelle Venezia Udinese. Venezia (3-4-2-1): Stankovic 5; Altare 6 (80? Sverko 5.5), Svoboda 6, Haps 6; Candela 6 (46? Zampano Calcionews24.com - Pagelle Venezia Udinese, i voti ai protagonisti del match Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) I, i top e flop aidelvalido per la 10ª giornata del campionato di Serie A:, i TOP e i FLOP delvalido per la 10ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025:(3-4-2-1): Stankovic 5; Altare 6 (80? Sverko 5.5), Svoboda 6, Haps 6; Candela 6 (46? Zampano

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: La rimonta stavolta è veneziana:ko al Penzo 3-2;3-2: Pohjanpalo bomber, prima gioia per Bravo, cade il gigante Tourè;3-2| Ledella redazione: difesa da horror; ??fantacalcio10^ giornata Serie A: Top & Flop; Milan-Napoli 0-2, ledella partita di Serie A;| Horror Touré, super Iker Bravo: il top ed il flop del match; Leggi >>>

Pagelle Venezia Udinese, i voti ai protagonisti del match

(calcionews24.com)

I voti, i top e flop ai protagonisti del match valido per la 10ª giornata del campionato di Serie A: pagelle Venezia Udinese I voti, i TOP e i FLOP del match valido per la 10ª giornata del campionato ...

?? VOTI fantacalcio Venezia-Udinese: Pohjanpalo risponde a Iker Bravo! Lovric più di Caviglia

(fantamaster.it)

Voti fantacalcio Venezia Udinese 10^ giornata: vuoi sapere chi sono stati i migliori e i peggiori della partita? Clicca qui e scopri di più ...

Pagelle Venezia-Udinese 3-2: Pohjanpalo bomber, prima gioia per Bravo, cade il gigante Tourè

(sport.virgilio.it)

Il Venezia rimonta l'Udinese e rivede la luce: finisce 3-2 per Di Francesco. Pohjanpalo domina, Nicolussi Caviglia pennella, Bravo non basta. Pagelle.

Udinese, che peccato! I bianconeri si fanno rimontare e perdono a Venezia: le pagelle

(today.it)

Finisce come a Parma, questa volta però a parti invertite. Sopra di 2 reti l'Udinese si fa rimontare dal Venezia e perde per 3 a 2. Segnano Lovric e Bravo per i bianconeri, doppietta di Pohjanpalo e ...