Pablo Marì in campo col lutto al braccio: omaggio alle vittime dell’alluvione di Valencia (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il calciatore spagnolo è sceso in campo con una fascia per ricordare i suoi connazionali: oltre 70 vittime Golssip.it - Pablo Marì in campo col lutto al braccio: omaggio alle vittime dell’alluvione di Valencia Leggi tutta la notizia su Golssip.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il calciatore spagnolo è sceso incon una fascia per ricordare i suoi connazionali: oltre 70

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Monza,Marì inlutto al braccio in onore delle vittime di Valencia; Monza,Marì giocheràlutto al braccio per l’alluvione a Valencia; Genoa, Gilardino su Balotelli: "Con la Fiorentina non sarà convocato"; Milan, piange pure l'ex Pioli: l'Al Nassr fuori dalla coppa tradito da CR7;Marì inlutto al braccio: omaggio alle vittime dell’alluvione di Valencia; Roma, Juric: "Sono stati giorni di litigi pesanti, non penso possa essere l'ultima spiaggia"; Leggi >>>

Pablo Marì in campo col lutto al braccio: omaggio alle vittime dell’alluvione di Valencia

(golssip.it)

L’alluvione ha piegato l’intera Comunità Valenciana, con un bilancio tragico che finora conta 95 vittime. Nato nel 1993, Marì porta la fascia per rendere omaggio alla sua terra in un momento di ...

Monza, Pablo Marì giocherà col lutto al braccio per l’alluvione a Valencia

(derbyderbyderby.it)

Il difensore del Monza Pablò Marì, contro l'Atalanta, giocherà col lutto al braccio in omaggio alle vittime dell'alluvione a Valencia ...

Accoltellamento al centro commerciale di Assago

(fanpage.it)

Morto un cassiere del Carrefour e 4 feriti, tra cui il difensore del Monza Pablo Marì. [altro] Nel pomeriggio del 27 ottobre un uomo, Andrea Tombolini, ha aggredito dei passanti al centro ...

?? Diretta Live Atalanta - Monza : due cambi per l'Atalanta, un gol annullato al Monza

(monza-news.it)

sul campo degli orobici per i brianzoli solo scoppole, il 3 - 0 del settembre 2023 ( in gol Ederson e Scamacca, autore di una doppietta ) fece seguito al finale della prima annata biancorossa tra i ...