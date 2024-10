MotoGP alluvioni Valencia | Ricardo Tormo inaccessibile e isolato a rischio l’ultimo GP

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) La situazione aè tragica, dopo che la città spagnola è stata colpita da pesantissimeche hanno provocato anche un numero altissimo di vittime (attualmente il bilancio è di oltre 50 morti). Un evento che, di riflesso, riguarda anche la, che proprio sul circuitovedrà andare in scenaatto del mondiale, nel weekend del 17 novembre. Come ha riportato un portavoce della Dorna, infatti, il tracciato non ha portato danni alle strutture, ma a preoccupare è lo stato delle strade che lo circondano: alcune di essere, infatti, sono franate, e il circuito attualmente risulta. Dalla Dorna fanno sapere che è in corso un calcolo dei danni e la preparazione di un progetto per creare una via di accesso al pubblico: il tempo stimato per ripulire il tutto è di una settimana, ma allo stato attualeGP stagionale è in dubbio.