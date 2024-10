Agi.it - Mondinelli scrive una lettera a Matilde Lorenzi: “Lo sci che ci dava ossigeno a te l'ha tolto. Non lo perdonerò mai"

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) AGI - “Cari Mati, è strano pensare dirti unache non leggerai mai, ma il destino ha voluto così” queste le prime parole della missiva che Emilia, amica e compagna diaffida al quotidiano La Stampa. “Lo sci che è sempre stato ciò che ciper vivere a te lo ha” e “mi ricordo che io ti conoscevo come LA FAMOSAche vinceva tutti i regionali. Mamma mia che invidia: avevo sempre desiderato essere come te, anzi in realtà ho sempre voluto batterti perché eri veramente una tosta”. “Sei sempre stata una sincera, se un mio aspetto non ti convinceva tu me lo dicevi, non per cattiveria, ma per farmi crescere e per questo te ne sarò sempre grata perché una parte di me è cresciuta per merito tuo” ricorda l'amica.