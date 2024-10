Liberoquotidiano.it - Migranti: Salvini, 'da giudici Bologna ennesima decisione anti-italiana'

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Il tribunale didecide di non applicare la legge e rinvia alla Corte europea il decreto del governo sui Paesi sicuri.". Così il leader della Lega Matteo, in un video postato sui social. "Se qualche giudice - per fortuna solo una piccola minoranza - si sente comunista, si tolga la toga e si candidi alle elezioni, ma lasci che il governo e la politica portino avil programma scelto democraticamente dai cittadini. Tra 51 giorni saprò se sarò colpevole o assolto per aver difeso i confini: sempre più orgoglioso di averlo fatto, da ministro e da italiano che ha a cuore la sicurezza del suo Paese", aggiunge il vicepremier e ministro dei Trasporti.