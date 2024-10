Secoloditalia.it - Mattarella: “Pil, lavoro, export: l’Italia è tornata a crescere. Non siamo secondi a nessuno”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Il successo delle imprese italiane è un valore per la comunità nazionale. Generare ricchezza è funzione sociale. Alimentare un benessere diffuso è supporto alla democrazia, alla coesione”. In occasione della cerimonia al Quirinale per la consegna delle insegne ai nuovi Cavalieri del, il presidente della Repubblica, Sergio, ha sottolineato con forza il ruolo “delle imprese, dei capitani d’impresa, dei loro collaboratori, insieme alle lavoratici e ai lavoratori che in esse operano” che tanto hanno contribuito e contribuiscono al nuovo slancio del Paese. “”, ha sottolineato il Capo dello Stato, elencando i principali indicatori economici di questo successo.