Inter-news.it - LIVE Empoli-Inter 0-0: rosso a Goglichidze dopo check al Var

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)è il match valido per la decima giornata di Serie A 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida i toscani allenati da Roberto D’Aversa. Il fischio d’inizio è previsto alle 18.30, si gioca allo Ennio Castellani.0-0 – PREMI F5 O RICARICA L’APP PER AGGIORNARE 32? Punizione potente ma centrale di Dimarco, respinta con i pugni da Vasquez. 31?PER! NESSUN DUBBIO 30’IN CORSO! Il fallo diè bruttissimo e merita assolutamente il cartellino: piede a martello molto alto verso la caviglia del francese. 29? Ammonizione, la prima della partita, che va aper fallo su Thuram. 25? L’il gol non convalido, non si ferma e continua la ricerca dell’1-0. Tanti movimenti in attacco.