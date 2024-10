Libano, il primo discorso del segretario di Hezbollah Naim Qassem viene interrotto. Il sospetto di un attacco informatico – Il video (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il primo discorso del segretario generale di Hezbollah Naim Qassem è stato interrotto nel bel mezzo della trasmissione tv. Il Libano sospetta che dietro ci sia stato un attacco informatico. A riportare la notizia è l’inviato Jack Khoury su Haaretz. Nel suo discorso il leader, divenuto tale dopo l’uccisione di Hassan Nasrallah da parte dell’esercito israeliano, ha ribadito che continuerà il percorso del suo predecessore. «Israele non ha bisogno di una ragione per attaccare il Libano, abbiamo agito l’8 ottobre per impedire l’attuazione del nuovo piano di Netanyahu per il Medio Oriente, al quale gli Stati Uniti aderiscono pienamente», ha affermato. Qassem ha sottolineato che Hezbollah non sta combattendo al posto dell’Iran, ma sta combattendo la sua guerra. «Non stiamo combattendo al posto di nessuno nella regione. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ildelgenerale diè statonel bel mezzo della trasmissione tv. Ilsospetta che dietro ci sia stato un. A riportare la notizia è l’inviato Jack Khoury su Haaretz. Nel suoil leader, divenuto tale dopo l’uccisione di Hassan Nasrallah da parte dell’esercito israeliano, ha ribadito che continuerà il percorso del suo predecessore. «Israele non ha bisogno di una ragione per attaccare il, abbiamo agito l’8 ottobre per impedire l’attuazione del nuovo piano di Netanyahu per il Medio Oriente, al quale gli Stati Uniti aderiscono pienamente», ha affermato.ha sottolineato chenon sta combattendo al posto dell’Iran, ma sta combattendo la sua guerra. «Non stiamo combattendo al posto di nessuno nella regione.

