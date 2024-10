Le castagnate del 1° novembre 2024 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tornano, come ogni anno, le castagnate tra Novara e provincia.Ecco l'elenco:SILLAVENGO - Cortile dell'OratorioDalle ore 10:00 Consueta castagnata in occasione della festa di tutti i Santi.SOZZAGO - Piazza Carabinieri d'ItaliaDalle ore 16.00 Castagnata, Torte & Vin Brulè Novaratoday.it - Le castagnate del 1° novembre 2024 Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tornano, come ogni anno, letra Novara e provincia.Ecco l'elenco:SILLAVENGO - Cortile dell'OratorioDalle ore 10:00 Consueta castagnata in occasione della festa di tutti i Santi.SOZZAGO - Piazza Carabinieri d'ItaliaDalle ore 16.00 Castagnata, Torte & Vin Brulè

