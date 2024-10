“Lavoratore licenziato per aver preso in mano un dolce da una scatola aperta”, sciopero a Forlì (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Una zeppola presa in mano e “rimessa a posto” è stata la causa del licenziamento di un Lavoratore che paradossalmente aveva il compito di riordinare. Per questo a Forlì è stato indetto uno sciopero da parte dei lavoratori del magazzino di Coop Alleanza 3.0 gestito da Afv Logistica. A incrociare le braccia sono stati circa 120 tra dipendenti e interinali, che hanno anche tenuto un presidio mercoledì mattina dalle 10.30 alle 11.30. Il Lavoratore è stato trovato con un dolce, una zeppola in mano, “prelevata – affermano Mirela Koroveshi della Filcams Cgil e Matteo Fabbri della Fisascat Cisl – da una scatola già aperta che era situata nel bancale dei resi, zona che il Lavoratore aveva il compito di riordinare. La zeppola è stata immediatamente rimessa a posto”. Ilfattoquotidiano.it - “Lavoratore licenziato per aver preso in mano un dolce da una scatola aperta”, sciopero a Forlì Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Una zeppola presa ine “rimessa a posto” è stata la causa del licenziamento di unche paradossalmente aveva il compito di riordinare. Per questo aè stato indetto unoda parte dei lavoratori del magazzino di Coop Alleanza 3.0 gestito da Afv Logistica. A incrociare le braccia sono stati circa 120 tra dipendenti e interinali, che hanno anche tenuto un presidio mercoledì mattina dalle 10.30 alle 11.30. Ilè stato trovato con un, una zeppola in, “prelevata – afferMirela Koroveshi della Filcams Cgil e Matteo Fabbri della Fisascat Cisl – da unagiàche era situata nel bancale dei resi, zona che ilaveva il compito di riordinare. La zeppola è stata immediatamente rimessa a posto”.

