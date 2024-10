Lautaro Martinez con l’Empoli deve indicare la via alla squadra (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Empoli-Inter deve essere la partita di Lautaro Martinez. Inzaghi chiede a lui di prendere in mano la situazione e indicare la via alla squadra in un momento potenzialmente diffiicile. RISPOSTE CERCASI – Empoli-Inter non sarà una partita normale. Le scorie del 4-4 sono evidenti in tutto l’ambiente Inter. Il Napoli dopo aver battuto il Milan è già scappato e la sensazione generale è che tutto stia sfuggendo di mano già ora. Per questo serve una risposta in campo. E questa risposta sarebbe il caso arrivasse da Lautaro Martinez. CAPITANO CERCASI – Il capitano dell’Inter infatti è stato incapace di incidere nella sfida con la Juventus. Malgrado l’Inter almeno in fase offensiva abbbia prodotto tanto e con continuità. E questa scena muta è stata singolarmente dolorosa visto il risultato finale. Per questo proprio da Lautaro ci si aspetta un segnale con l’Empoli. Inter-news.it - Lautaro Martinez con l’Empoli deve indicare la via alla squadra Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Empoli-Interessere la partita di. Inzaghi chiede a lui di prendere in mano la situazione ela viain un momento potenzialmente diffiicile. RISPOSTE CERCASI – Empoli-Inter non sarà una partita normale. Le scorie del 4-4 sono evidenti in tutto l’ambiente Inter. Il Napoli dopo aver battuto il Milan è già scappato e la sensazione generale è che tutto stia sfuggendo di mano già ora. Per questo serve una risposta in campo. E questa risposta sarebbe il caso arrivasse da. CAPITANO CERCASI – Il capitano dell’Inter infatti è stato incapace di incidere nella sfida con la Juventus. Malgrado l’Inter almeno in fase offensiva abbbia prodotto tanto e con continuità. E questa scena muta è stata singolarmente dolorosa visto il risultato finale. Per questo proprio daci si aspetta un segnale con

