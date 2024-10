L'allarme delle Ong: “In Ue livelli elevati mercurio in scatolette tonno” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il tonno in scatola in molti paesi europei è contaminato da livelli pericolosi di mercurio . Lo affermano due Ong che hanno chiesto ai negozi al dettaglio e ai governi di adottare misure «urgenti». Foodwatch e Bloom hanno affermato che le autorità hanno dovuto ridurre i livelli consentiti di metallo pesante. Secondo Bloom tutte le 148 scatolette di tonno selezionate a caso in Gran Bretagna, Francia, Feedpress.me - L'allarme delle Ong: “In Ue livelli elevati mercurio in scatolette tonno” Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilin scatola in molti paesi europei è contaminato dapericolosi di. Lo affermano due Ong che hanno chiesto ai negozi al dettaglio e ai governi di adottare misure «urgenti». Foodwatch e Bloom hanno affermato che le autorità hanno dovuto ridurre iconsentiti di metallo pesante. Secondo Bloom tutte le 148diselezionate a caso in Gran Bretagna, Francia,

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: L'allarme delle Ong: “In Ue livelli elevati mercurio in scatolette tonno”; Tonno in scatola contaminato da mercurio: l’allarme delle Ong; Tonno in scatola, è allarme per la contaminazione da mercurio; Allarme mercurio nelle scatolette di tonno; Migrazione e asilo, l’Ue vara il Patto. L'allarme delle Ong: diritti a rischio; Politiche migratorie UE: bocciatura secca in due rapporti internazionali; Leggi >>>

L'allarme delle Ong: “In Ue livelli elevati mercurio in scatolette tonno”

(gazzettadelsud.it)

Il tonno in scatola in molti paesi europei è contaminato da livelli pericolosi di mercurio . Lo affermano due Ong che hanno chiesto ai negozi al dettaglio e ...

Le Ong ora vogliono abolire Frontex per dettar legge nel Mediterraneo

(msn.com)

Niente più Frontex, le Ong ne esigono (testualmente) l'abilizione: l'ennesima lettera di forza delle organizzazioni che vogliono imporre l'ideologia no-border ...

Tonno in scatola contaminato da mercurio: l’allarme delle Ong

(ilsole24ore.com)

Esaminate le scatolette provenienti da cinque paesi europei: Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Italia. Le Ong: «il 100% delle lattine è contaminato da mercurio» ...

L’allarme della Mediatrice europea sulle sostanze chimiche: Mala amministrazione e rischi per la salute

(eunews.it)

La Mediatrice Ue: in media, la Commissione impiega 14,5 mesi per preparare bozze di decisione, ma la scadenza per farlo è di 3 mesi ...