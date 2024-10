La Turchia celebra la Festa della Repubblica (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Turchia celebra la Festa della Repubblica. I leader politici lanciano messaggi contrastanti. Mentre il presidente Recep Tayyip Erdo?an ha invocato la vittoria sul terrorismo, i rappresentanti dell’opposizione hanno chiesto un ritorno agli ideali fondanti della Repubblica sotto Mustafa Kemal Atatürk. La Turchia celebra la Festa della Repubblica La Turchia ha celebrato il 101° anniversario Periodicodaily.com - La Turchia celebra la Festa della Repubblica Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Lala. I leader politici lanciano messaggi contrastanti. Mentre il presidente Recep Tayyip Erdo?an ha invocato la vittoria sul terrorismo, i rappresentanti dell’opposizione hanno chiesto un ritorno agli ideali fondantisotto Mustafa Kemal Atatürk. LalaLahato il 101° anniversario

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Sudafrica: a Pretoria si celebra Festa della Repubblica italiana; Quando è la festa della mamma: perché la data cambia ogni anno; TURCHIA: il 99° anniversario della Repubblica. L’ultimo dell’era Erdogan?; La musica di duecento giovani in piazza, le onorificenze in prefettura: Piacenza celebra la Repubblica – FOTO; Euro 2024 Live: Georgia-Portogallo 2-0, Repubblica Ceca-Turchia 1-2, finali; La festa della mamma nel mondo; Leggi >>>

Toprak Razgatlioglu: Turchia in festa, entusiasmo alle stelle

(informazione.it)

Toprak Razgatlioglu in Turchia è una leggenda. Al ritorno in patria il Campione del Mondo è stato accolto da autorità, tv, giornalisti e soprattutto da migliaia di fans in festa.

La Turchia batte l’Austria, a Berlino i tifosi in festa

(video.sky.it)

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...

Turchia, attacco terroristico vicino ad Ankara: forte esplosione e spari fuori la sede dell’azienda aerospaziale Tusas

(repubblica.it)

Un attacco terroristico ha causato un numero ancora imprecisato di morti e feriti nella capitale turca Ankara, dove uomini armati hanno attaccato la sede dell'azienda aerospaziale statele turca ...

Repubblica Ceca-Turchia: dove vederla in streaming dall'estero in italiano

(html.it)

Video Turchia celebra Video Turchia celebra

Sfida da dentro o fuori, o quasi, quella tra Repubblica Ceca e Turchia valida per la terza giornata della fase a gironi del gruppo F di EURO 2024. Alla Turchia guidata da Montella basta un pareggio ...