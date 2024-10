La sinistra non fa che parlare di “aree interne” e le “aree interne” non fanno che votare a destra (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il voto in Liguria hanno smentito una convinzione diffusa, e cioè che le elezioni sarebbero state decise a Genova: vincere nel capoluogo, che con 800 mila abitanti rappresenta oltre la metà della popolazione regionale (1,5 milioni), avrebbe garantito la vittoria in Liguria. Così non è andata. Andrea Orlando, il candidato del centrosinistra, ha superato Marco Bucci di 8 punti (oltre 18 mila voti) nel capoluogo eppure ha perso lo stesso. La candidatura del sindaco di Genova è stata comunque determinante perché, grazie a Bucci, a Genova la destra ha più che dimezzato il gap con la sinistra che alle europee di pochi mesi fa era di 20 punti. Ma in generale, la destra ha limitato i danni in città e recuperato lo svantaggio in provincia (ad esempio in Tigullio). Ilfoglio.it - La sinistra non fa che parlare di “aree interne” e le “aree interne” non fanno che votare a destra Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il voto in Liguria hanno smentito una convinzione diffusa, e cioè che le elezioni sarebbero state decise a Genova: vincere nel capoluogo, che con 800 mila abitanti rappresenta oltre la metà della popolazione regionale (1,5 milioni), avrebbe garantito la vittoria in Liguria. Così non è andata. Andrea Orlando, il candidato del centro, ha superato Marco Bucci di 8 punti (oltre 18 mila voti) nel capoluogo eppure ha perso lo stesso. La candidatura del sindaco di Genova è stata comunque determinante perché, grazie a Bucci, a Genova laha più che dimezzato il gap con lache alle europee di pochi mesi fa era di 20 punti. Ma in generale, laha limitato i danni in città e recuperato lo svantaggio in provincia (ad esempio in Tigullio).

Il Pd parla della provincia ma vive solo nella ztl. Se i dem non recuperano una connessione politica e linguistica con i due terzi di italiani che non vivono in città non avranno alcun futuro

