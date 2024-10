La salma di Emanuele Tufano consegnata alla famiglia: fissato il funerale (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si terrà domani, 31 ottobre, alle ore 16 il funerale di Emanuele Tufano, il 15enne rimasto ucciso il 24 ottobre durante una sparatoria tra gang nei pressi di corso Umberto, a Napoli. La cerimonia si terrà nella chiesa Santa Maria della Sanità, la più grande del quartiere. A celebrare la funzione Napolitoday.it - La salma di Emanuele Tufano consegnata alla famiglia: fissato il funerale Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si terrà domani, 31 ottobre, alle ore 16 ildi, il 15enne rimasto ucciso il 24 ottobre durante una sparatoria tra gang nei pressi di corso Umberto, a Napoli. La cerimonia si terrà nella chiesa Santa Maria della Sanità, la più grande del quartiere. A celebrare la funzione

Emanuele Tufano ucciso a 15 anni cosa è successo: rapine e raid del capobranco bambino

Meno di due anni fa, quando aveva appena tredici anni, organizzò l’assalto armato a un cittadino bengalese. Sferrò un calcio contro un venditore ambulante, dando inizio a ...

Emanuele Tufano, al rione Sanità non vogliono foto sui social né interviste. I “compagni” lo ricorderanno al cippo di Sant’Antonio

Capire quello che sta succedendo al rione Sanità in queste ore non è facile. Tra promesse di ricordo al cippo di Sant’Antonio al “divieto” di pubblicare post e ricordi. Capire quello che ...

Emanuele Tufano ucciso a 15 anni: «Gli hanno sparato per aver rubato lo scooter alla persona sbagliata». Il mistero sugli amici in ospedale

Il 15enne era incensurato e residente nel quartiere Sanità. Studiava in un istituto professionale e (forse) lavorava come meccanico. Non si esclude sia finito con persone sbagliate. La sua è una ...

Emanuele Tufano ucciso a 15 anni a Napoli, corpo abbandonato in strada: caccia al branco della Sanità

È un lavoro di ricostruzione e di pazienza. Le indagini sulla morte di Emanuele Tufano - ucciso in un raid scatenato tra bande rivali nella notte tra mercoledì e giovedì - presentano le stesse ...