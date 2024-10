Lanotiziagiornale.it - “Kamala nemica della fede”: Trump accende la miccia del fanatismo religioso

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Donald, in piedi al National Faith Summit, si lascia andare a promesse die salvezza, come un pastore infervorato. Vuole un “ufficio” dentro la Casa Bianca, un cuore spirituale pulsante accanto alla scrivania più potente d’America.parla di un’America sotto attacco, di cattolici perseguitati, eHarris diventa, nelle sue parole, unareligione, una figura da cui guardarsi. Da lì a chiamarla “fascista” è un passo breve.e lacome arma politica Ma la campagna non si gioca solo sul palcoscenico elettorale. In un silenzio che sa di resa, lo storico Washington Post annuncia che non sosterrà alcun candidato. Più di duecentomila abbonati se ne vanno, e la testata si trova a riflettere sul prezzoneutralità. Per qualcuno è una fuga, un atto di codardia, un tradimento dell’ultimo baluardo democratico.