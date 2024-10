Juventus sotto e in difficoltà: arrivano i primi fischi per Thiago Motta (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Prestazione negativa per la Juventus dopo il primo tempo del match casalingo contro il Parma: arrivano i fischi da parte del pubblico bianconero Juventus sotto a sorpresa contro il Parma alla fine del primo tempo del turno infrasettimanale di campionato, valido per la decima giornata di Serie A. Thiago Motta (LaPresse) – Calciomercato.itParma senza timore all’Allianz Stadium e meritatamente in vantaggio all’intervallo, grazie alle reti firmate da Delprato e Sohm. Nel mezzo l’incornata di McKennie, che per qualche minuto aveva riequilibrato le distanze per i bianconeri. Juve in difficoltà nelle retrovie sulle scorribande dei ducali, pericolosi anche in altre circostanze dalle parti di Di Gregorio. Capitan Danilo è ancora una volta tra i peggiori, ma è tutta la linea difensiva dei padroni di casa a soffrire le ripartenze del Parma. Calciomercato.it - Juventus sotto e in difficoltà: arrivano i primi fischi per Thiago Motta Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Prestazione negativa per ladopo il primo tempo del match casalingo contro il Parma:da parte del pubblico bianconeroa sorpresa contro il Parma alla fine del primo tempo del turno infrasettimanale di campionato, valido per la decima giornata di Serie A.(LaPresse) – Calciomercato.itParma senza timore all’Allianz Stadium e meritatamente in vantaggio all’intervallo, grazie alle reti firmate da Delprato e Sohm. Nel mezzo l’incornata di McKennie, che per qualche minuto aveva riequilibrato le distanze per i bianconeri. Juve innelle retrovie sulle scorribande dei ducali, pericolosi anche in altre circostanze dalle parti di Di Gregorio. Capitan Danilo è ancora una volta tra i peggiori, ma è tutta la linea difensiva dei padroni di casa a soffrire le ripartenze del Parma.

