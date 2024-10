Israele fa strage di sfollati a Beit Lahia. Tajani contro la messa al bando dell’Unrwa (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si è aggravato ora dopo ora il bilancio del bagno di sangue israeliano a Beit Lahia, nel nord della Striscia di Gaza. Il raid di Israele su un edificio residenziale che ospitava sfollati, ha provocato almeno 109 vittime. Nel palazzo, secondo l’emittente, si trovavano circa 200 persone. Dopo il bombardamento, decine di feriti si erano Israele fa strage di sfollati a Beit Lahia. Tajani contro la messa al bando dell’Unrwa L'Identità. Lidentita.it - Israele fa strage di sfollati a Beit Lahia. Tajani contro la messa al bando dell’Unrwa Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si è aggravato ora dopo ora il bilancio del bagno di sangue israeliano a, nel nord della Striscia di Gaza. Il raid disu un edificio residenziale che ospitava, ha provocato almeno 109 vittime. Nel palazzo, secondo l’emittente, si trovavano circa 200 persone. Dopo il bombardamento, decine di feriti si eranofadilaalL'Identità.

