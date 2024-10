Spazionapoli.it - Infortunio Lobotka, Conte spiazza: la scelta del tecnico

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Napoli ha battuto il Milan in quel di San Siro ma non c’è tempo per fermarsi ed esultare, il Maradona deve ospitare l’Atalanta di Gasperini. Dopo essere stato vicino ai partenopei in estate, Gian Piero Gasperini affronterà la trasferta di Napoli al Diego Armando Maradona. Contro il Milan Antonioha dovuto schierare la formazione tenendo conto di un assente, Stanislav. Lo slovacco ha saltato già le tre ultime partite e pare essere arrivata anche la decisione ufficiale per illeccese sul suo possibile impiego contro la Dea. Ultim’ora Napoli: torna, solo panchina per lui Stanislavè tornato, sarà molto difficile però vederlo in campo dal 1’ nella gara contro i nerazzurri guidati da Gian Piero Gasperini.si era infortunato con Calzona, in nazionale. Ultim’ora Napoli: torna, solo panchina per lui. (LaPresse) spazionapoli.