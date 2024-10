Incidente sul lavoro a Locri, precipita nel vano di un ascensore: morto 50enne (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Fabrizio Nicolò, cinquantenne di Reggio Calabria, è deceduto questo pomeriggio nell’ospedale di Locri, dove era ricoverato in gravissime condizioni a causa di un Incidente sul lavoro.L'uomo, un tecnico manutentore, da quanto si è appreso, era impegnato nella riparazione di un ascensore quando Reggiotoday.it - Incidente sul lavoro a Locri, precipita nel vano di un ascensore: morto 50enne Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Fabrizio Nicolò, cinquantenne di Reggio Calabria, è deceduto questo pomeriggio nell’ospedale di, dove era ricoverato in gravissime condizioni a causa di unsul.L'uomo, un tecnico manutentore, da quanto si è appreso, era impegnato nella riparazione di unquando

Tragico incidente sul lavoro a Locri: morto un 50enne mentre riparava un ascensore

Un tecnico manutentore, Fabio Nicolò, 50 anni originario di Reggio Calabria, è deceduto nell’ospedale di Locri, dove era ricoverato in gravissime condizioni a causa di un incidente sul lavoro. Secondo ...

Un tecnico, Fabrizio Nicolò, di 50 anni, è deceduto a Locri per le lesioni subite nella caduta nel vano dell'ascensore sul quale stava effettuando lavori di manutenzione. L'incidente é avvenuto in un ...

Sulla tragedia avvenuta a Locri la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo d'inchiesta, disponendo l'autopsia sulla salma ...