Il Psi cittadino riparte dal nuovo coordinamento (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Psi di Caserta riparte dal nuovo coordinamento cittadino. A renderlo noto è stato il segretario provinciale del partito Romolo Vignola.Del coordinamento faranno parte: Antonio De Falco (Politiche Sociali), Isabella Casapulla (settore giuridico), Angelo Merola (Comunicazione e cultura) Casertanews.it - Il Psi cittadino riparte dal nuovo coordinamento Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Psi di Casertadal. A renderlo noto è stato il segretario provinciale del partito Romolo Vignola.Delfaranno parte: Antonio De Falco (Politiche Sociali), Isabella Casapulla (settore giuridico), Angelo Merola (Comunicazione e cultura)

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ildalcoordinamento; Caserta. Ufficiale ilcoordinamento . TUTTI I NOMI E LE DELEGHE; Caserta . ILdal tesseramento e le nuove nomine ( I NOMI DELCOORDINAMENTO CASERTANO); Centrosinistra, apertura dela Michele Marini; Orgoglio socialista in Capitanata: ilcorsotra storia, idee e giovani risorse; Nuova primavera per ilprovinciale: «ora un “maceratese” alla segreteria regionale»; Leggi >>>

PARTITO SOCIALISTA - Ecco il nuovo coordinamento cittadino TUTTI I NOMI E LE DELEGHE

(casertafocus.net)

12:30:19 Ora è ufficiale, il PSI Caserta riparte dal nuovo Coordinamento Cittadino. A renderlo noto e’ stato direttamente il Segretario Provinciale del Partito Romolo Vignola. Questi i nomi e le deleg ...

Il Psi cittadino nomina il nuovo segretario: ecco chi è

(grossetonotizie.com)

Sabato 18 ottobre si è riunito il direttivo del Psi follonichese e ... è stato nominato nuovo segretario della sezione locale del partito. “Gregorio prende il posto di Agata Gallo, che ...

Medicina penitenziaria: riparto da oltre 165 milioni alle Regioni. Intesa in Conferenza Stato Regioni

(quotidianosanita.it)

In base a una richiesta della Commissione salute i nuovi criteri di riparto saranno modulati nell'arco di un biennio. IL DOCUMENTO. 16 NOV - Riparto per la medicina penitenziaria, si cambia.

Porto Torres, Gavino Bigella è il nuovo segretario del Psi

(unionesarda.it)

Gavino Bigella è stato eletto all’unanimità segretario del Partito socialista italiano della sezione di Porto Torres. Sabato scorso presso la sede della Casa delle Associazioni si è svolto il ...