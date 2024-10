I servizi di Kyma Mobilità per i cimiteri comunali (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoIn occasione della ricorrenza di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti, al fine di favorire i cittadini nei loro spostamenti da/per i cimiteri comunali, dalle ore 7.00 al tramonto nelle giornate di venerdì 1 e di sabato 2 novembre Kyma Mobilità “rinforzerà” il proprio servizio, con corse speciali aggiuntive e modificando il percorso di alcune linee degli autobus. Gli autobus che effettueranno tale servizio riporteranno, oltre al normale indicatore di linea, anche la dicitura “CIMITERO” indicando così ai cittadini che quei mezzi prolungheranno i loro percorsi fino a raggiungere i cimiteri della città, sia il “San Brunone” di Taranto che il “Santa Maria Porta del Cielo” di Talsano, dove ci sarà il loro capolinea. Tarantinitime.it - I servizi di Kyma Mobilità per i cimiteri comunali Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoIn occasione della ricorrenza di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti, al fine di favorire i cittadini nei loro spostamenti da/per i, dalle ore 7.00 al tramonto nelle giornate di venerdì 1 e di sabato 2 novembre“rinforzerà” il proprioo, con corse speciali aggiuntive e modificando il percorso di alcune linee degli autobus. Gli autobus che effettueranno taleo riporteranno, oltre al normale indicatore di linea, anche la dicitura “CIMITERO” indicando così ai cittadini che quei mezzi prolungheranno i loro percorsi fino a raggiungere idella città, sia il “San Brunone” di Taranto che il “Santa Maria Porta del Cielo” di Talsano, dove ci sarà il loro capolinea.

