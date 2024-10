Genoa-Fiorentina, Balotelli contro De Gea: cosa era successo nel derby di Manchester (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Genova, 29 settembre 2024 – Mario Balotelli torna in Serie A: dopo le riflessioni durate settimane, il Genoa ha rotto gli indugi e ha scelto di puntare nuovamente sull’attaccante italiano, che da ieri è un nuovo giocatore del grifone. Classico numero 45, che l’ha contraddistinto per tutta la carriera e voglia di rendersi protagonista nuovamente nel campionato italiano, dove la sua ultima apparizione è datata 9 marzo 2020, partita nella quale il Brescia (squadra per la quale Balo giocava) perse per 3-0 contro il Sassuolo, con Supermario che giocò per 77 minuti. Da quel momento in poi, è iniziata una nuova odissea che ha portato l’attaccante a vestire le maglie di Monza (2020-21), Adana Demirspor (2021-22), Sion (2022-23), e nuovamente Adana Demirspor (2023-24). Sport.quotidiano.net - Genoa-Fiorentina, Balotelli contro De Gea: cosa era successo nel derby di Manchester Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Genova, 29 settembre 2024 – Mariotorna in Serie A: dopo le riflessioni durate settimane, ilha rotto gli indugi e ha scelto di puntare nuovamente sull’attaccante italiano, che da ieri è un nuovo giocatore del grifone. Classico numero 45, che l’ha contraddistinto per tutta la carriera e voglia di rendersi protagonista nuovamente nel campionato italiano, dove la sua ultima apparizione è datata 9 marzo 2020, partita nella quale il Brescia (squadra per la quale Balo giocava) perse per 3-0il Sassuolo, con Supermario che giocò per 77 minuti. Da quel momento in poi, è iniziata una nuova odissea che ha portato l’attaccante a vestire le maglie di Monza (2020-21), Adana Demirspor (2021-22), Sion (2022-23), e nuovamente Adana Demirspor (2023-24).

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Genoa-Fiorentina, Balotelli contro De Gea: cosa era successo nel derby di Manchester; Genoa, Balotelli già in campo con la Fiorentina? Le ultime; Probabili formazioni Genoa Fiorentina 10^ giornata: titolari e novità; Balotelli è arrivato a Genova: "Sono carico". Convocato già contro la Fiorentina?; Genoa-Fiorentina, probabili formazioni: Adli riposa? In difesa torna Quarta; Genoa, Balotelli in gruppo: subito in campo contro la Fiorentina?; Leggi >>>

Genoa, Balotelli già in campo con la Fiorentina? Le ultime

(calcionews24.com)

Mario Balotelli sarà in campo già contro la Fiorentina? I dubbi di Gilardino se concedere subito una chance al suo nuovo attaccante: le ultime Mario Balotelli sarà in campo già contro la Fiorentina? l ...

Genoa, squadra concentrata e pronta per affrontare la Fiorentina

(genoanews1893.it)

Con un Balotelli in più il Genoa prosegue la mini preparazione in vista della gara infrasettimanale al Ferraris contro la Fiorentina (ore 18.30). Gruppo che si è ...

Mario Balotelli va al Genoa, c'è l'accordo. Il 31 ottobre in campo contro la Fiorentina

(msn.com)

Ingaggio fino a giugno per il 34enne attaccante, ex di Inter e Milan, che negli ultimi mesi si è allenato a Brescia ...

Fiorentina, ottime notizie per Palladino: c’è un recupero importante in vista del Genoa

(tag24.it)

La Fiorentina, dopo la grande vittoria per 5-1 contro la Roma, è pronta a ritornare in campo mercoledì 30 ottobre nel match infrasettimanale contro il Genoa valido per la decima giornata del campionat ...